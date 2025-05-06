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Футбол Спорт

Игорь Осинькин: Вторую игру не получается создать преимущество в большинстве

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от московского "Динамо" (1:3) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин разобрал игру своей команды, а также высказался о подготовке к матчу против подопечных Ролана Гусева.

"Первые минуты обоих таймов, к сожалению, скажу с небольшим юмором, прошли не так, как надо. В первом тайме был быстрый гол, а во втором — момент с удалением. Что-то вторую игру в ситуациях, когда нас становится больше и мы должны доминировать, не получается преимущество создать. Хотя, когда играли в большинстве, создавали моменты, вспомните эпизод с Цыпченко. У "Динамо" хорошие футболисты, они за счет индивидуальных качеств решили исход матча", — отметил Осинькин.

Помимо этого, тренер самарцев ответил на вопрос, отличалась ли подготовка к матчу от обычной из-за того, что у "Динамо" недавно сменился главный тренер: "Для этого внутренние какие-то вещи нужно знать. Для нас "Динамо" Москва — это команда, которая обладает хорошим подбором футболистов. И то, что она поменяла тренера, когда стало ясно, что ей в этом сезоне не быть чемпионом — это говорит об их уровне руководства. В целом, мы допускали, что Бальбуэна не будет играть, у него заканчивается контракт, все остальное мы предполагали. Угадать состав и выбрать правильную тактику можно, но это не значит победить".

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