"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Химками" — 3:1

В воскресенье, 13 апреля, в Химках в 24-ом туре чемпионата России "Крылья Советов" обыграли подмосковные "Химки" — 3:1.
На 54 минуте самарцы заработали штрафной удар в метрах 20 от ворот, к мячу подошел Кирилл Печенин, удар в девятку, и счет становится равным — 1:1. На 75 минуте после длинного заброса от Бейла на Печенина Кирилл в полете отдал пас на Сергеева, и тот с разворотом и рикошетом от Филина забивает 58 гол и становится лучшим бомбардиром "Крыльев Советов" в российской истории.
На 94 минуте Дмитриев после передачи от Шитова ушел от двух защитников и пробил в противоход — 1:3.
Следующий матч зелено-бело-синие проведут 20 апреля в Москве против ЦСКА.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.