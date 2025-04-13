"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Химками" — 3:1

В воскресенье, 13 апреля, в Химках в 24-ом туре чемпионата России "Крылья Советов" обыграли подмосковные "Химки" — 3:1.

На 54 минуте самарцы заработали штрафной удар в метрах 20 от ворот, к мячу подошел Кирилл Печенин, удар в девятку, и счет становится равным — 1:1. На 75 минуте после длинного заброса от Бейла на Печенина Кирилл в полете отдал пас на Сергеева, и тот с разворотом и рикошетом от Филина забивает 58 гол и становится лучшим бомбардиром "Крыльев Советов" в российской истории.

На 94 минуте Дмитриев после передачи от Шитова ушел от двух защитников и пробил в противоход — 1:3.

Следующий матч зелено-бело-синие проведут 20 апреля в Москве против ЦСКА.