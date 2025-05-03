Жилсон Беншимол: "Травма ранее не давала мне чувствовать такую уверенность в себе"

После победы над махачкалинским "Динамо" (1:0) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол поделился мнением о первом результативном действии после травмы, о лучшем игроке матча и об обороне махачкалинцев.
— Очень классный матч в вашем исполнении. Впервые за семь месяцев у вас результативное действие. Как оцените эту игру?
— Я очень рад вернуться после своей такой тяжелой травмы, которая не давала мне покоя. Я очень рад помочь своей команде и рад своей игрой. Спасибо! Насчет сезона: были моменты, когда я не был готов на все 100%. Сейчас же я подхожу к своим оптимальным кондициям и я ждал этого момента с самого начала моего прихода в "Акрон". И в дальнейшем буду стараться работать над собой, еще набирать кондиции и помогать своей команде.
— Сегодня было очень много попыток дриблинга. Чувствовали, что Махачкала — это тот соперник, с которым могут проходить такие попытки?
— Со всем уважением к команде, насчет формулировки вопроса — нельзя так сказать. Когда я вышел на поле, я начал чувствовать себя хорошо, а почувствовав данную уверенность, начал пробовать и начало получаться. Травма ранее не давала мне чувствовать такую уверенность в себе. Сейчас я прихожу в свои лучшие кондиции, и все получается.
— Есть ли у вас небольшое разочарование, что вам не присудили звание лучшего игрока матча?
— Давайте честно, не буду вам врать, я надеялся, что MVP за сегодняшний матч дадут мне, потому что я очень хорошо вошел в игру и мне нравилась моя игра, достаточно много моментов получалось. Но самое главное, что команда победила, мы заработали три очень важных очка и двигаемся дальше.
— Была ли установка в любом удобном моменте навешивать на Дзюбу, или это все было по ситуации?
— Конечно же, Дзюба высокорослый игрок. Вы знаете его сильные стороны, игра в штрафной площади. Это Дзюба. Но нужно понимать, что не всегда игра строится через навесы, нужно правильно интерпретировать моменты, когда можно за счет комбинаций входить в чужую штрафную и забивать.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.