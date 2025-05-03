Жилсон Беншимол: "Травма ранее не давала мне чувствовать такую уверенность в себе"

После победы над махачкалинским "Динамо" (1:0) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол поделился мнением о первом результативном действии после травмы, о лучшем игроке матча и об обороне махачкалинцев.

— Очень классный матч в вашем исполнении. Впервые за семь месяцев у вас результативное действие. Как оцените эту игру?

— Я очень рад вернуться после своей такой тяжелой травмы, которая не давала мне покоя. Я очень рад помочь своей команде и рад своей игрой. Спасибо! Насчет сезона: были моменты, когда я не был готов на все 100%. Сейчас же я подхожу к своим оптимальным кондициям и я ждал этого момента с самого начала моего прихода в "Акрон". И в дальнейшем буду стараться работать над собой, еще набирать кондиции и помогать своей команде.

— Сегодня было очень много попыток дриблинга. Чувствовали, что Махачкала — это тот соперник, с которым могут проходить такие попытки?

— Со всем уважением к команде, насчет формулировки вопроса — нельзя так сказать. Когда я вышел на поле, я начал чувствовать себя хорошо, а почувствовав данную уверенность, начал пробовать и начало получаться. Травма ранее не давала мне чувствовать такую уверенность в себе. Сейчас я прихожу в свои лучшие кондиции, и все получается.

— Есть ли у вас небольшое разочарование, что вам не присудили звание лучшего игрока матча?

— Давайте честно, не буду вам врать, я надеялся, что MVP за сегодняшний матч дадут мне, потому что я очень хорошо вошел в игру и мне нравилась моя игра, достаточно много моментов получалось. Но самое главное, что команда победила, мы заработали три очень важных очка и двигаемся дальше.

— Была ли установка в любом удобном моменте навешивать на Дзюбу, или это все было по ситуации?

— Конечно же, Дзюба высокорослый игрок. Вы знаете его сильные стороны, игра в штрафной площади. Это Дзюба. Но нужно понимать, что не всегда игра строится через навесы, нужно правильно интерпретировать моменты, когда можно за счет комбинаций входить в чужую штрафную и забивать.