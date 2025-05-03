16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Родриго Эсковаль: "Динамо" — это, та команда, которая постоянно борется до конца" Жилсон Беншимол: "Травма ранее не давала мне чувствовать такую уверенность в себе" Заур Тедеев: "Мы выдержали и забили заветный гол, который помог нам набрать важные три очка" "Акрон" благодаря голу Дзюбы переиграл махачкалинское "Динамо" — 1:0 Заур Тедеев: "Это были худшие минуты, которые я видел в исполнении нашей команды"

Футбол Спорт

Жилсон Беншимол: "Травма ранее не давала мне чувствовать такую уверенность в себе"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После победы над махачкалинским "Динамо" (1:0) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол поделился мнением о первом результативном действии после травмы, о лучшем игроке матча и об обороне махачкалинцев.

— Очень классный матч в вашем исполнении. Впервые за семь месяцев у вас результативное действие. Как оцените эту игру?

— Я очень рад вернуться после своей такой тяжелой травмы, которая не давала мне покоя. Я очень рад помочь своей команде и рад своей игрой. Спасибо! Насчет сезона: были моменты, когда я не был готов на все 100%. Сейчас же я подхожу к своим оптимальным кондициям и я ждал этого момента с самого начала моего прихода в "Акрон". И в дальнейшем буду стараться работать над собой, еще набирать кондиции и помогать своей команде.

— Сегодня было очень много попыток дриблинга. Чувствовали, что Махачкала — это тот соперник, с которым могут проходить такие попытки?

— Со всем уважением к команде, насчет формулировки вопроса — нельзя так сказать. Когда я вышел на поле, я начал чувствовать себя хорошо, а почувствовав данную уверенность, начал пробовать и начало получаться. Травма ранее не давала мне чувствовать такую уверенность в себе. Сейчас я прихожу в свои лучшие кондиции, и все получается.

— Есть ли у вас небольшое разочарование, что вам не присудили звание лучшего игрока матча?

— Давайте честно, не буду вам врать, я надеялся, что MVP за сегодняшний матч дадут мне, потому что я очень хорошо вошел в игру и мне нравилась моя игра, достаточно много моментов получалось. Но самое главное, что команда победила, мы заработали три очень важных очка и двигаемся дальше.

— Была ли установка в любом удобном моменте навешивать на Дзюбу, или это все было по ситуации?

— Конечно же, Дзюба высокорослый игрок. Вы знаете его сильные стороны, игра в штрафной площади. Это Дзюба. Но нужно понимать, что не всегда игра строится через навесы, нужно правильно интерпретировать моменты, когда можно за счет комбинаций входить в чужую штрафную и забивать.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1