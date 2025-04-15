Новым спортивным директором "Акрона" стал Антон Чистяков

Новым спортивным директором ФК "Акрона" назначен Антон Чистяков. На этой должности он сменил Арама Задояна.

Специалист прибыл в расположение клуба и приступает к своим обязанностям в должности нового руководителя спортивного департамента, чтобы продолжить подготовку клуба к летнему трансферному окну.

Антон Чистяков восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодежного футбола Европейской клубной ассоциации. После Чистяков занимал должность спортивного директора в столичном "Спартаке" и в "Пари НН".

Павел Морозов прокомментировал изменения в спортивном блоке: "Мы, как и прежде, с уверенностью смотрим в будущее относительно наших турнирных планов, и в последующих сезонах хотим укреплять свои позиции в Российской Премьер-лиге. Для достижения амбициозных целей в дальнейшем нужны свежие решения, которые мы должны принимать сейчас. Арам Задоян проделал большую работу для того, чтобы сегодня о спортивных результатах "Акрона" говорили в позитивном ключе. Я желаю Араму удачи в его дальнейшей карьере. Антон Чистяков, новый спортивный директор, продолжит выстраивать спортивную систему и реализовывать стратегические планы развития футбольной вертикали клуба, включая академию, "Акрон-2" и главную команду".



