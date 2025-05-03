16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Родриго Эсковаль: "Динамо" — это, та команда, которая постоянно борется до конца" Жилсон Беншимол: "Травма ранее не давала мне чувствовать такую уверенность в себе" Заур Тедеев: "Мы выдержали и забили заветный гол, который помог нам набрать важные три очка" "Акрон" благодаря голу Дзюбы переиграл махачкалинское "Динамо" — 1:0 Заур Тедеев: "Это были худшие минуты, которые я видел в исполнении нашей команды"

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Мы выдержали и забили заветный гол, который помог нам набрать важные три очка"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После победы над махачкалинским "Динамо" (1:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев оценил игру своей команды, а также прокомментировал отсутствие Лончара в стартовом составе.

"Что касается игры, думаю, сегодняшняя победа закономерна, так как мы создавали достаточное количество моментов в первом тайме, чтобы уже выйти вперед, но где-то нам не хватило в заключительной стадии завершающего удара. Хорошая игра вратаря и обороны соперника. "Динамо" — очень организованная команда, где работают много опытных людей. Не могу не отметить Гаджи Муслимовича — человека, которого я знаю, который многое привносит в эту команду. Сегодня нам было безумно сложно, тем не менее, мы выдержали и забили заветный гол, который помог нам набрать важные три очка. Мои футболисты огромные молодцы, и я безумно им благодарен", — ответил тренер тольяттинцев.

Кроме этого, Заур Эдуардович ответил, почему не выпустил черногорского полузащитника Стефана Лончара с первых минут: "Уже во второй раз спрашивают про это. Может, кто-то знает больше, чем я. Но, в конце концов, у нас есть и другие футболисты. Лончар проводит хороший сезон, он большой молодец, но сегодня играл Джаковац, Кузьмин и Джурасович в середине. Лончар вышел с замены, и хорошо, кстати. Мы команда, потому что это тот случай, когда есть 10 полевых футболистов и вратарь, есть ребята, которые выходят в старте, и должны быть те, кто выходят на замену. Кто сегодня вышли на замену, видно было их горящие глаза и особое отношении к игре. Команда становится мудрее, сильнее, даже если ярких действий становится немного меньше на поле", — закончил Тедеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1