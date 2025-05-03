Заур Тедеев: "Мы выдержали и забили заветный гол, который помог нам набрать важные три очка"

После победы над махачкалинским "Динамо" (1:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев оценил игру своей команды, а также прокомментировал отсутствие Лончара в стартовом составе.

"Что касается игры, думаю, сегодняшняя победа закономерна, так как мы создавали достаточное количество моментов в первом тайме, чтобы уже выйти вперед, но где-то нам не хватило в заключительной стадии завершающего удара. Хорошая игра вратаря и обороны соперника. "Динамо" — очень организованная команда, где работают много опытных людей. Не могу не отметить Гаджи Муслимовича — человека, которого я знаю, который многое привносит в эту команду. Сегодня нам было безумно сложно, тем не менее, мы выдержали и забили заветный гол, который помог нам набрать важные три очка. Мои футболисты огромные молодцы, и я безумно им благодарен", — ответил тренер тольяттинцев.

Кроме этого, Заур Эдуардович ответил, почему не выпустил черногорского полузащитника Стефана Лончара с первых минут: "Уже во второй раз спрашивают про это. Может, кто-то знает больше, чем я. Но, в конце концов, у нас есть и другие футболисты. Лончар проводит хороший сезон, он большой молодец, но сегодня играл Джаковац, Кузьмин и Джурасович в середине. Лончар вышел с замены, и хорошо, кстати. Мы команда, потому что это тот случай, когда есть 10 полевых футболистов и вратарь, есть ребята, которые выходят в старте, и должны быть те, кто выходят на замену. Кто сегодня вышли на замену, видно было их горящие глаза и особое отношении к игре. Команда становится мудрее, сильнее, даже если ярких действий становится немного меньше на поле", — закончил Тедеев.