Заур Тедеев: "Наш футболист полез именно туда, куда должен лезть нападающий"

После победы над "Факелом" (1:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, за счет чего команда добилась положительного результата в тяжелой игре.

"Матч, безусловно, сложный. В принципе, готовились именно к такой игре, знали и понимали, что будем много контролировать мяч, - отметил тренер тольяттинцев. - В первом тайме нам явно не хватило агрессии внутри штрафной площади и фланговых передач более точных с неким завершением. Были всегда рядом, но серьезных моментов не удалось создать в первом тайме.

Во второй половине "Факел" немножечко раскрылся, мы это понимали и говорили в раздевалке, что надо их чуть-чуть подпустить, чтобы появились свободные зоны, так как они оборонялись внутри штрафной площади весь первый тайм, и нам нужны были определенные позиции, чтобы мяч попадал за спину, и одна такая передача завершилась пенальти. Наш футболист полез именно туда, куда должен лезть истинный нападающий. Ему это удалось, поэтому все закономерно.

Беншимол пропустил много матчей, он восстанавливался, вынуждены были сделать операцию, потому что понимали, что по-другому не сможем привести его в порядок. В каких-то определенных матчах его явно не хватило. Сегодня вышел, да, действовал сумбурно во многих эпизодах, но после такого длительного перерыва, когда человек тренируется в общей группе всего три-четыре дня... Очень большую работу с ним провел наш тренер-реабилитолог Яна Альбертовна, ей отдельное спасибо. Мы его ждали не раньше чем через 10 дней, но по всем данным она сказала, что он готов. Я, конечно, безумно обрадовался.

Еще хочу отметить, я переживал за него: выпускать его или нет, все-таки игровой ритм потерян, но хорошо, что у меня есть сильный штаб, который настоял, и я за это им очень благодарен. Надеюсь, следующий матч с его участием будет успешнее, потому что он может усилить команду.

Всем игрокам большое спасибо, они терпели и делали все, чтобы победить".