16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" с минимальным счетом переиграл "Факел" — 1:0 Исковые требования "РТ-Капитал" к "Крыльям" увеличены до 933 млн рублей Команда "Тольяттиазота" стала серебряным призером чемпионата Тольятти по футзалу Заур Тедеев: "Сегодня многие футболисты получили новый шанс" Гленн Бейл: "Мы были слабее во втором тайме, но должны были играть лучше"

Футбол Спорт

"Акрон" с минимальным счетом переиграл "Факел" — 1:0

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 13 апреля, в Самаре в 24-м туре чемпионата России "Акрон" выиграл у "Факела" — 1:0.

Матч начался с чествования голкипера тольяттинцев — Сергея Волкова, которому вручили памятную футболку за 200-й матч в Краснодаре.

На 72-й минуте Игорь Калинин сыграл рукой в своей штрафной площади, Василий Казарцев пошел смотреть ВАР, решение было подтверждено, к мячу подходит Артем Дзюба и ставит точку в матче — 1:0.

Следующую игру тольяттинцы проведут 19 апреля в Самаре против московского "Спартака".

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4