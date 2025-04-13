"Акрон" с минимальным счетом переиграл "Факел" — 1:0

В воскресенье, 13 апреля, в Самаре в 24-м туре чемпионата России "Акрон" выиграл у "Факела" — 1:0.
Матч начался с чествования голкипера тольяттинцев — Сергея Волкова, которому вручили памятную футболку за 200-й матч в Краснодаре.
На 72-й минуте Игорь Калинин сыграл рукой в своей штрафной площади, Василий Казарцев пошел смотреть ВАР, решение было подтверждено, к мячу подходит Артем Дзюба и ставит точку в матче — 1:0.
Следующую игру тольяттинцы проведут 19 апреля в Самаре против московского "Спартака".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.