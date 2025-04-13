"Акрон" с минимальным счетом переиграл "Факел" — 1:0

В воскресенье, 13 апреля, в Самаре в 24-м туре чемпионата России "Акрон" выиграл у "Факела" — 1:0.

Матч начался с чествования голкипера тольяттинцев — Сергея Волкова, которому вручили памятную футболку за 200-й матч в Краснодаре.

На 72-й минуте Игорь Калинин сыграл рукой в своей штрафной площади, Василий Казарцев пошел смотреть ВАР, решение было подтверждено, к мячу подходит Артем Дзюба и ставит точку в матче — 1:0.

Следующую игру тольяттинцы проведут 19 апреля в Самаре против московского "Спартака".