Стефан Лончар: "Самое важное - мы смогли изменить ход матча"

После победы над "Факелом" (1:0) полузащитник "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал игру своей команды, оценил шансы сборной Черногории на выход на ЧМ-2026 года и рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке.

- Стефан, поздравляю с победой! Какие первые мысли по игре?

- В первом тайме мы больше владели мячом, но играли как будто бы слишком сложно. Потом, во втором тайме, мы стали действовать иначе. Может, сказывалось давление, потому что мы проиграли три матча, которые, возможно, и не должны были проигрывать. Тем не менее самое важное - что мы смогли изменить ход матча. И это очень важные очки для нас.

- Тренер давал какие-то персональные указания в перерыве, чтобы больше поднимался наверх? Ты же мог еще и забить в одном из моментов.

- Нет, я делал то, о чем всегда просил меня главный тренер, так что особых требований не было. Игра была тяжелая, потому что они стояли в низком блоке, через который было трудно прорваться. Но мы продержались до конца, забили этот гол с пенальти и в итоге победили.

- Ты недавно вызывался в сборную, играл против Гибралтара и Фарерских островов, у вас в группе еще Хорватия и Чехия. Как оцениваешь шансы Черногории на выход из группы?



- Конечно, мы все мечтаем выйти на чемпионат мира, и для нас важны были эти две победы над Гибралтаром и против Фарерских островов. Уже в июне игра с Чехией в гостях. И мы, конечно, постараемся взять очки, потому что они для нас, так сказать, прямые конкуренты.

- После "Краснодара" главный тренер сказал, что у команды была эпидемия. Ты попал в число заболевших или тебя это обошло?

- Меня этот вирус обошел стороной. Немного устал после сборной, поэтому тренер принял такое решение, чтобы я отдохнул и не выходил в матче с "Краснодаром" в старте. Могу сказать, что перед игрой с "Крыльями Советов" я болел шесть дней. В этот раз все обошлось.

- За кого будешь болеть в чемпионской гонке - за "Зенит" или "Краснодар"?

- "Зенит" и "Краснодар" - обе хорошие команды, обе борются за чемпионство, и я желаю им удачи. Но, если честно, буду болеть за футбол, за голы, поэтому мне неважно, кто из них будет на первом месте.