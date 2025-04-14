Артем Дзюба: "Перед игрой была чуйка, что могут поставить пенальти"

После победы над "Факелом" (1:0) нападающий "Акрона" Артем Дзюба поделился впечатлениями от встречи, а также оценил момент с пенальти и игру вратаря гостей Виталия Гудиева.
— Мне кажется, по игре мы были сильнее. Понятно, что нервная концовка была, особенно при угловом. В целом, должны были раньше решать свои моменты, и было боязно, потому, когда ты не забиваешь — обычно наказывают.
Слишком много нервов, волнения, но это все проходит со временем. Первый год команда в РПЛ, немного давит на нас турнирная таблица. Сейчас отодвинулись и хочется смотреть дальше, выше забраться, но есть над чем работать. Такие победы в лобовых матчах ментально хорошо сказываются на команде. Сейчас отдохнем и будем готовиться к "Спартаку".
— Момент с пенальти был для тебя волнительным?
— Было для всех волнительно, если честно. Давно не бил пенальти и это даже напомнило мне Испанию, потому что очень важный пенальти.
Ребята сказали: "Иди бей!". Я знал, что Виталий Гудиев очень хорош на пенальти. И даже перед игрой была чуйка, что могут поставить. Я посмотрел нарезки, как он отбивает, он очень быстрый на пенальти, и рад, что получилось забить. Очень важные три очка.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.