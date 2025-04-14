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Футбол Спорт

Артем Дзюба: "Перед игрой была чуйка, что могут поставить пенальти"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Факелом" (1:0) нападающий "Акрона" Артем Дзюба поделился впечатлениями от встречи, а также оценил момент с пенальти и игру вратаря гостей Виталия Гудиева.

— Мне кажется, по игре мы были сильнее. Понятно, что нервная концовка была, особенно при угловом. В целом, должны были раньше решать свои моменты, и было боязно, потому, когда ты не забиваешь — обычно наказывают.

Слишком много нервов, волнения, но это все проходит со временем. Первый год команда в РПЛ, немного давит на нас турнирная таблица. Сейчас отодвинулись и хочется смотреть дальше, выше забраться, но есть над чем работать. Такие победы в лобовых матчах ментально хорошо сказываются на команде. Сейчас отдохнем и будем готовиться к "Спартаку".

— Момент с пенальти был для тебя волнительным?

— Было для всех волнительно, если честно. Давно не бил пенальти и это даже напомнило мне Испанию, потому что очень важный пенальти.

Ребята сказали: "Иди бей!". Я знал, что Виталий Гудиев очень хорош на пенальти. И даже перед игрой была чуйка, что могут поставить. Я посмотрел нарезки, как он отбивает, он очень быстрый на пенальти, и рад, что получилось забить. Очень важные три очка.

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