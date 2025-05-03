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Футбол Спорт

Родриго Эсковаль: "Динамо" — это, та команда, которая постоянно борется до конца"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль после победы над махачкалинским "Динамо" (1:0) прокомментировал игру своей команды и забитый гол Дзюбы, а также поделился ожиданиями от домашнего матча с "Ахматом".

— Мы очень рады победе. Это важные три очка над нашим прямым конкурентом. Первый тайм мы играли с преимуществом, больше владели мячом, создавали моменты, но не смогли их реализовать. "Динамо" — это, та команда, которая постоянно борется до конца. Да, мы пропустили гол в одном из моментов, но его отменили из-за офсайда. Потом смогли забить, но главное, что набрали три очка.

— На пресс-конференции в матче с подмосковными "Химками", Заур Эдуардович говорил, что в перерыве подходил персонально к футболистам и общался, нежели объяснил тактические моменты. Сегодня было также?

— Нет, конечно, сегодня было иначе (смеется). Думаю, по первому тайму вы видели, что мы играли более организованнее и дисциплинированнее, допустим, чем в матче с "Химками". Сегодня были более тактические корректировки, нежели эмоциональные.

— Сегодня гол Эгаша Касинтуры отменили из-за офсайда. Были ли опасения, что и восьмой мяч Дзюбы могут отменить?

— На самом деле, я в самый последний момент увидел на табло, что ведется проверка на офсайд, и тут же он показал на центр и даже не задумался, что могло быть положение вне игры.

— Команда поднялась на девятое место, ушла от зоны переходных матчей и всего в пяти очках от первой восьмерки. Это как-то успокаивает в психологическом плане?

— Мы очень рады сегодняшней победе и тому, что поднялись в турнирной таблице. Остаются три матча, в которых мы, как всегда, будем стараться играть на победу и забирать очки у команд.

— В следующем туре игра против другой кавказской команды — "Ахмата". Причем и с грозненцами, и с "Динамо" вы в первом круге сыграли вничью. Какие ожидания от домашнего матча?

— "Ахмат" очень схожа с махачкалинским "Динамо", которая бьется на каждом участке поля, старается выгрызать мяч. Так что ждем похожей игры, как с "Динамо". Да, они сейчас находятся в тяжелом положении, поэтому будут биться за каждое набранное очко. Будем готовится к следующей  игре.

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