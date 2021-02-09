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Преступления Происшествия

Жительница Сызрани нашла в банкомате карту и расплатилась ей за косметику и алкоголь

СЫЗРАНЬ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Сызрани установили, что в одном из банкоматов, в картоприемнике, 19-летняя местная жительница обнаружила забытую кем-то банковскую карту. Девушка не стала разыскивать владелицу, хотя видела женщину, которая стояла перед ней в очереди к банкомату.

Увидев, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, злоумышленница решила этим воспользоваться и купила продукты, косметические средства и алкоголь. Причиненный ущерб заявительница оценила на сумму более 3,5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 "Кража" Уголовного Кодекса Российской Федерации. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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