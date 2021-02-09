Открытие Private Banking пригласил клиентов в один из крупнейших планетариев и музеев науки на планете

Открытие Private Banking — подразделение по работе с состоятельными клиентами банка "Открытие" — совместно с международной платежной системой Маstercard® провели акцию "Банк "Открытие" приглашает в открытый космос".

По условиям акции участники должны были в течение двух месяцев совершать покупки на сумму не менее 300 000 рублей в месяц.

В акции участвовали клиенты Открытие Private Banking из российских регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, держатели карт World Mastercard Black Edition® или World Elite Mastercard®.

Главный приз акции — тур на двоих в Японию на сумму 500 000 руб. с посещением музея науки и самого большого в мире планетария Nagoya City Science Museum.

Победитель акции, клиент Открытие Private Banking из Волгограда, совершит увлекательное путешествие в мир науки, природы и техники, своими глазами увидев торнадо высотой 9 метров, эффект северного сияния и, конечно, звездное небо сквозь гигантский экран-купол, не имеющий аналогов в мире.