Директора образовательной организации уличили в подкупе в Самаре

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора частного профессионального образовательного учреждения по ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 24 ноября 2020 г. 48-летняя подозреваемая получила 36,5 тыс. руб. за выдачу людям, не проходившим обучение, шести удостоверений по специальностям: слесарь по ремонту автомобилей и слесарь по монтажу автомобильного газового оборудования.

Расследование уголовного дела продолжается.