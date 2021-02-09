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Преступления Происшествия

Директора образовательной организации уличили в подкупе в Самаре

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора частного профессионального образовательного учреждения по ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 24 ноября 2020 г. 48-летняя подозреваемая получила 36,5 тыс. руб. за выдачу людям, не проходившим обучение, шести удостоверений по специальностям: слесарь по ремонту автомобилей и слесарь по монтажу автомобильного газового оборудования.

Расследование уголовного дела продолжается.

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