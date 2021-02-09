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ВТБ: господдержка вдвое увеличила продажи автокредитов в Самарской области

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За январь 2021 года ВТБ в Самарской области выдал более 250 автокредитов на сумму почти 180 млн рублей. Это на 61% по количеству и в 2 раза по объему выше результатов января прошлого года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января в регионе достигла половины.

В целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему превышает показатели января 2020 года. Доля господдержки в общих продажах превысила 40%.

"Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-й дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения", — отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобилей — их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно — в 6 раз — выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.

Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тысяч рублей. При этом в Самарской области он составил более 700 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с январем 2020 года на 19%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали также Москва (2,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн).

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тысяч кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 года превысил 115 млрд рублей.

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