На стыке науки и производства: партнерство Сызранского НПЗ и СамГТУ открывает новые возможности в подготовке студентов

В круглом столе, приуроченном ко Дню науки и состоявшемся 8 февраля в Сызранском филиале СамГТУ, принял участие заместитель генерального директора по развитию Сызранского НПЗ Александр Напалков.

Для Года науки и технологий, которым объявлен в России 2021 год, и 70-летия Сызранского филиала вуза эта встреча имеет особую значимость. Основной темой доклада Александра Напалкова стало сотрудничество учебного заведения и промышленного предприятия, участие Сызранского нефтеперерабатывающего завода (дочернее предприятие НК "Роснефть") в развитии материальной базы университета для подготовки кадров в нефтеперерабатывающий сектор и перспективных совместных научных исследований.

В своем выступлении представитель СНПЗ отметил, что при финансовой поддержке нефтяников на базе филиала университета в 2018–2020 годах были открыты пять лабораторий для подготовки химиков-технологов. Сегодня они оснащены оборудованием, соответствующим уровню лучших технических вузов страны. В 2021-2022 учебном году планируется открыть ещё две лаборатории.

Лабораторию "Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза" оснастят уникальным оборудованием, которое будет изготовлено специально для вуза. В одной аудитории разместится модель НПЗ для изучения основных процессов нефтепереработки. Кроме этого, студенты и преподаватели смогут активно включиться в научно-исследовательскую работу по перспективным для отрасли направлениям, таким как разработка новых катализаторов.

В лаборатории "Автоматизирование системы химико-технологических процессов" появится возможность обучаться эффективному управлению технологическим режимом на специализированных учебных стендах.

При приобретении "начинки" для лабораторного комплекса в университете ориентируются на реальное производство. Кстати и сам А. Напалков в числе других главных специалистов завода участвует в процессе подбора необходимого оборудования.

Необходимо отметить, что создание современных специализированных лабораторий позволило Сызранскому филиалу СамГТУ получить в 2019 году лицензию на направление подготовки "Химическая технология", что выводит на совершенно новый уровень подготовку студентов. Эта специальность востребована компанией "Роснефть", и такой подход к обучению гарантирует приток квалифицированных кадров лидеру российской нефтяной отрасли.

По итогам круглого стола "Наука и производство: перспективы партнёрства и развития" участники пришли к выводу, что определять образ будущего должны "свежие умы", и Сызранский НПЗ, реализующий программу модернизации вуза, как никто другой заинтересован в хорошей подготовке молодых специалистов для решения актуальных производственных задач.