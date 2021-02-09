Затраты на организацию образования в Самаре сократят на 720 млн рублей

Администрация Самары внесла изменения в муниципальную программу по совершенствованию организации предоставления образования в городе на 2020-2025 годы. В частности, на 720,4 млн руб. сокращены объемы финансирования программы на 2021-2021 годы.

Согласно пояснительной записке к документу, из программы исключаются мероприятия по реконструкции детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек", находящегося на Барбошиной поляне в Самаре. Это связано с отказом софинансирования из областного бюджета на 2021 г.: предполагалось, что на эти цели будет потрачено 567,4 тыс. руб. из городского бюджета и 10,7 млн руб. - из областного.

Отметим, что на реконструкции этого лагеря настаивал еще в 2012 г. губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который тогда являлся главой города. В 2015 г. было заявлено о планах по строительству в лагере детского бассейна, а в 2019-м минсоцдемографии региона отчиталось о том, что бассейн оборудован подъемником для купания детей-инвалидов, а на территории появилась интерактивная детская площадка и заменены асфальтовые дорожки.

Также из списка мероприятий муниципальной программы исключается школа, которую планировалось построить в границах ул. Советской Армии, Дыбенко и Долотной в Самаре. На это из бюджета Самары планировалось потратить в 2022 г. 7,9 млн рублей.

Однако "ввиду отказа в получении софинансирования в 2022 году из вышестоящих бюджетов" средства городской казны также решено перераспределить, а мероприятие вычеркнуть из планов в связи с отсутствием финансового обеспечения. Напомним, о необходимости строительства школы в этом районе свидетельствовали жалобы жителей на переполненность общеобразовательных учреждений в нем.

По тем же причинам (отсутствие софинансирования из вышестоящих бюджетов ) сокращаются предусмотренные программой на 2022 г. 20 млн руб. из бюджета Самары на строительство школы на 5-й просеке в Октябрьском районе.

Строительство этой школы стартовало в 2020 году. Подрядчику предстоит на площади 49,8 тыс. кв. м с нуля возвести школу на 600 мест и благоустроить территорию. Параллельно с этим была запущена процедура проектирования второй очереди школы - на 850 мест - с детским садом на несколько групп, включая ясельные. К нему подрядчик приступил уже в январе текущего года.

Не получил софинансирования из областного бюджета в 2021 г. и проект строительства школы в 14 квартале жилого района Волгарь. Сохранены в программе лишь 735,8 тыс. руб. на предпроектные работы по этому объекту. На 2022 г. на эту школу при этом добавлено 7 млн руб. средств городского бюджета и 13,4 млн руб. - областного. О планах по строительству второй школы в Волгаре власти заявляли летом 2020 года.

В связи все с тем же отказом в софинансировании из областного бюджета из программы исключаются около 30 млн руб., которые в 2021-2022 гг. планировалось потратить на строительство школы в границах пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, Скляренко и Панова. Правда, на завершение предпроектных работ по этому объекту в программе все же сохранено 576,2 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что эта школа рассчитана на 1360 мест.