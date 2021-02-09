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Очевидец гибели девочек в Самаре: "Они упали вместе"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корреспонденту Волга Ньюс удалось поговорить с консьержем подъезда дома № 13 по ул. Киевской в Самаре, с 16 этажа которого упали две школьницы. Она оказалась свидетелем жуткой трагедии.

Напомним, ЧП произошло днем 9 февраля. Это новая многоэтажка. Девочки упали у первого подъезда. На месте происшествия работали полицейские.

"Я консьерж. Я могу только сказать, что я видела своими глазами. Я видела, как две девочки упали. Они вместе упали", — сказала она.

Было очевидно, что женщина шокирована случившимся, она едва сдерживала эмоции и была немногословной.

"Девочка одна тут проживает, а вторая с ней в одном классе учится, — рассказала консьерж. — У девочки, которую я знаю, очень хорошая и порядочная семья. Она занималась в секции гимнастики. Вторую девочку я не знаю".

Со слов оказавшейся у места происшествия женщины, одна из девочек перед происшествием отправила родителям сообщение.

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