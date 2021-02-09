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Погибшие в Самаре 12-летние девочки были отличницами

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент образования Самары рассказал о 12-летних девочках, погибших 9 февраля.

Фото: предоставлено автором

По данным ведомства, школьницы учились в одном классе, были отличницами и не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В день трагедии шестиклассницы были на занятиях в школе.

Напомним, днем 9 февраля две несовершеннолетние упали с 16 этажа дома на ул. Киевской и погибли.

Местная жительница рассказала корреспонденту Волга Ньюс, что ЧП произошло примерно в 14:30. Одна из погибших жила в том же подъезде. Предположительно, она оставила матери sms прощального характера.

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