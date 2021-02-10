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Преступления Происшествия

Самарец стал фигурантом уголовного дела за взятку в 50 тыс. руб. полицейскому

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 31-летнего самарца заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации "Дача взятки".

Мужчина был задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных около дома на ул. Аэродромной, за дачу взятки должностному лицу сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Из собранных материалов следует, что 50 тыс. руб. предназначались за не проведение сотрудниками полиции проверочных мероприятий по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров.

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