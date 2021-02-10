Самарцы приносят игрушки и цветы на место гибели двух школьниц

На место гибели двух 12-летних девочек, к первому подъезду дома №13 на ул. Киевской в Самаре люди приносят игрушки и цветы, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Напомним, трагедия, повергшая многих самарцев в шок, произошла во вторник, 9 февраля. Примерно в 14:30 две шестиклассницы погибли в результате падения с высоты. Одна из девочек проживала в квартире в этом же подъезде, вторая, по словам местных жителей, была ее одноклассницей. Обе были отличницами.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.