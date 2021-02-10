Директор школы и классный руководитель рассказали о погибших шестиклассницах

Геннадий Чернышов, директор самарской школы №148, в которой учились две погибшие шестиклассницы, выразил соболезнования семьям девочек.

По его словам, трагический случай, произошедший с девочками, свидетельствует о необходимости усиления воспитательной работы, а также совместной работы педагогов и родителей.

Классный руководитель погибших школьниц Оксана Клынина рассказала, что они были положительными и активными.

"Школьницы характеризовались с положительной стороны, были отличницами, активно участвовали в жизни школы и класса, в различных олимпиадах и конкурсах", - сообщила она.

По поручению главы города Елены Лапушкиной семьям погибших девочек будет оказана максимальная помощь со стороны администрации Самары, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, 12-летние девочки погибли 9 февраля после падения с 16 этажа дома на ул. Киевской, где жила одна из них.