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Преступления Происшествия

Жителя Самарской области задержали с водительскими правами, купленными в интернете

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, у которого обнаружили поддельные водительские права.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в январе инспекторы ГИБДД за нарушение ПДД остановили автомобиль. Находившийся за рулем мужчина предоставил сомнительное водительское удостоверение. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.

Как выяснилось, безработный мужчина ранее был судим за кражу, а в 2018 г. его лишили водительских прав.

Автомобилист рассказал, что купил права на чужое имя по объявлению в интернете.

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