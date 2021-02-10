Более 1,7 тыс. самарских призывников отправились в армию

Более 1,7 тыс. самарских призывников отправились на военную службу по итогам осеннего призыва. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

По словам Алексея Вдовина, как и весенний, осенний призыв проводили в условиях противодействия коронавирусной инфекции.

"Благодаря мерам, принятым министерством обороны, правительством Самарской области, нам удалось избежать заноса инфекции на сборные пункты и в воинские части, куда мы направляем призывников. Добились этого также мерами, принятыми на уровне муниципальных военных комиссариатов. Все прибывающие призывники снабжались средствами индивидуальной защиты, проводилась дезинфекция помещений. Перед отправкой всех осматривали, только после этого осуществляли посадку в автобусы на сборные пункты. Автобусы были продезинфицированы. На сборном пункте проводилось экспресс-тестирование", — рассказал он.

Всего было проведено более четырех тысяч экспресс-тестов. Тестировались не только призывники, но и старшие команд. Раз в десять дней тестировались сотрудники, которые работали на сборном пункте.

Всего на мероприятия, связанные с призывом, было привлечено более 14,5 тыс. человек, из которых 1737 граждан были направлены на воинскую службу.

"Остальные из 14,5 тысяч получили отсрочку и были временно освобождены от призыва. Около 80% из них пока продолжают обучение", — сообщил он.

Сейчас, по словам Вдовина, около 80% из призванных проходят службу в Вооружённых силах РФ, а также в войсках Национальной гвардии и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ещё 15 человек с декабря 2020 г. проходят службу в Президентском полку.

"Также 30 человек мы призвали из состава Волжского казачьего общества. Они служат на территории Самары. Волжское казачье общество с ними проводит ряд мероприятий, направленных на реализацию идей казачества", — рассказал спикер.

Кроме того, в этот призыв двух призывников направили на прохождение службы в научных ротах, а пять человек, кандидаты в мастера спорта, вошли в состав спортивной роты. Сейчас они проходят службу в спортроте ЦСК ВВС в Самаре.

"Более 200 человек из призванных имеют высшее образование. Около 50% от общего числа — с высшим или средним профессиональным образованием. В основном они распределены на должности, связанные с полученной специальностью", — пояснил Алексей Вдовин.

"Сейчас готовимся к весеннему призыву, нормы пока не установлены. Увеличения призываемых граждан, скорее всего, не будет. Вооруженные силы плавно переходят на комплектование военнослужащих по контракту. Поэтому предполагаем, на весну будет установлено задание в тех же пределах", — заключил военный комиссар.