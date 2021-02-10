850 коек в ковид-госпиталях региона вернут в обычный режим работы

С 1 марта ряд отделений в ковид-госпиталях Самарской области вернутся к штатному режиму работы, заявил в среду, 10 февраля, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании регионального оперативного штаба.

Это больница им. В.Д.Середавина - 300 коек, клиники СамГМУ - 200 коек, ТГКБ №5 - 200 коек, Сызранская ГБ №2 - 150 коек.

Сейчас в Самарской области около 20% пациентов с новой коронавирусной инфекцией проходят лечение в стационарах, более 80% пациентов лечатся амбулаторно и обеспечиваются лекарствами за счет федерального и регионального бюджета.

Резервный коечный фонд сейчас составляет 42% от общего количества развернутых мест, и это позволяет возвращать в обычный режим работы часть из них.

15 февраля ожидается к поступлению в область 23300 доз вакцины против коронавируса. Всего же в Самарскую область было поставлено более 71 тыс. доз вакцины ГамКовидВак.

Прививки уже сделали 48710 жителям области, из них 8379 завершили полный цикл вакцинации. 48% процентов от всех привитых - это люди пожилого возраста.

Напомним, сегодня оперативный штаб также решил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и продлил до 28 февраля режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Руководителю департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергею Бурцеву поручено организовать обзвон ранее обращавшихся к волонтерам пожилых людей и уточнить, какая помощь им необходима на текущий момент.