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Преступления Происшествия

В Самаре за кражу посылки с дорогим телефоном задержан грузчик

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Железнодорожном районе Самары возбуждено уголовное дело о краже по ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении 33-летнего грузчика, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, все началось с того, что в полицию Железнодорожного района поступило сообщение о пропаже посылки с дорогостоящим гаджетом на складе коммерческой организации.

Как пояснил заявитель, до оплаты посылки получателем, она принадлежала торговой компании, которой в связи с пропажей, был нанесен ущерб свыше 18 тыс. рублей. Исчезновение посылки обнаружилось, когда в пункт выдачи за ней пришел получатель.

Полицейские подключились к работе, осмотрели склад, опросили работников организации, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что посылка пропала во время погрузочных работ. По подозрению в краже на рабочем месте был задержан грузчик, ранее судимый за имущественные преступления. Он сознался в хищении и сообщил, что украденный телефон он не успел сбыть и он хранится у него дома.

Полицейские изъяли гаджет и вернули заявителю. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Следствие продолжается.

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