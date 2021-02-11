Банк "Открытие" провел опрос, посвященный Дню всех влюбленных

Банк "Открытие" провел опрос, согласно которому подавляющее большинство жителей ПФО не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 на первом свидании. Тот же уровень доверия отмечается и в целом по России.

56% жителей ПФО планируют 14 февраля отпраздновать День всех влюбленных, поздравить и вручить подарки своим "вторым половинкам", а 37% выберут для первого свидания кафе или ресторан. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие".

Праздновать и вручать подарки в День всех влюбленных готовы четверть респондентов ПФО, еще 31% ограничатся только поздравлениями. При этом 23% опрошенных жителей округа считают 14 февраля "чуждым иностранным праздником", еще 12% просто некого поздравить в этот день.

27% респондентов округа готовы преподнести в качестве подарка свою любовь, почти половина (49%) готовы потратить на подарки от 1000 и до более чем 3000 рублей. Всего 5% жителей ПФО подарят только "валентинку", совсем ничего не планируют дарить 19% опрошенных (в среднем по России данный показатель составляет 25%).

В ответе на прагматичный вопрос, кто должен платить на первом свидании в кафе, большинство респондентов отметили, что это должен сделать мужчина. Такого мнения придерживаются 64% опрошенных женщин и 74% мужчин. Для 21% женщин (и 13% мужчин) не имеет значения, кто оплатит стол, еще 14% (и те же 13% мужчин) предлагают поделить расходы пополам.

Только 27% опрошенных жителей ПФО готовы провести первое свидание на свежем воздухе, 37% хотели бы сходить в кафе или ресторан, 10% - в театр, кино или на концерт. При этом 22% респондентов отметили, что место первого свидания не имеет значения.

Пандемия не подорвала уровень доверия населения к другим людям. Ярким свидетельством этого служит то, что 91% опрошенных жителей ПФО не будет требовать отрицательный тест на коронавирус у своего партнера на первом свидании, так как считают это неприличным (50%) либо уже переболели сами (20%). Еще 15% в принципе не боятся заболеть, а 6% уже вакцинировались от COVID-19. Только 9% респондентов округа готовы сделать отрицательный тест на коронавирус условием для похода на первое свидание со своим партнером.

Опрос проведен банком "Открытие" 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.