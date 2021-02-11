ПСБ и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса

ПСБ и международная платежная система Mastercard объявляют о запуске цифровой банковской карты для предпринимателей. Карта быстро и безопасно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек.

Новым клиентам ПСБ предоставляется 10% кешбэка на любые покупки от 20000 в месяц, а держателям цифровой бизнес-карты доступны предложения программы Mastercard Бизнес-бонус.

Цифровая бизнес-карта обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в Интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.

Пользоваться цифровой картой ПСБ Mastercard можно на смартфонах на базе iOS и Android с функцией NFC. Для снятия наличных в банкоматах, не поддерживающих бесконтактную технологию, к ней может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов - такое решение впервые предложено Mastercard российским пользователям. Реквизиты при этом будут доступны в интернет-банке и мобильном банке, а также по sms.

"Цифровая карта для бизнеса дает предпринимателям широкие возможности, представляя собой, с одной стороны, корпоративную карту в ее классическом понимании и с привычным функционалом, а с другой - обладая преимуществами по форм-фактору и практически моментальными сроками получения. Мы уверены, что она будет особенно востребована индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в таких отраслях, как розничная и оптовая торговля, производство, логистика и сфера услуг. Бизнесмены этих сфер деятельности проводят много платежей по расчетно-кассовому обслуживанию, ведут активную деятельность, имеют офис, часто бывают в командировках и используют в работе автотранспорт", - отмечает Александр Чернощекин, старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

"Цифровизация и бесконтактные технологии - актуальные тренды, набирающие обороты и в сфере платежей. Мы рады, что в партнерстве с ПСБ предлагаем российским предпринимателям карту, для получения которой не требуется посещать банковское отделение - достаточно воспользоваться смартфоном, чтобы получить доступ к удобному и безопасному финансовому инструменту, а также пользоваться всеми преимуществами безналичных расчетов, бесконтактной оплаты и программ от Mastercard и банка", - комментирует Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России.

Держатели цифровой бизнес-карты ПСБ могут участвовать в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус. Владельцы и сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса могут пользоваться скидками и привилегиями партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, все для офиса, реклама и продвижение, путешествия и транспорт, товары и услуги. Mastercard постоянно расширяет программу, предлагая держателям бизнес-карт новые возможности - в том числе, для сохранения или перевода бизнеса в онлайн: бесплатно создать сайт, сделать баннеры или запустить чат-бот, проверить счет на риск блокировки, подобрать объекты недвижимости для бизнеса и получить рейтинг привлекательности локации с сервисом Business Bonus Geo - и многое другое.