16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройства парка на Крымском озере в Кинеле В поселках Лебедь и Усть-Кинельский реконструируют канализацию Ремонтное депо станции Кинель и здание вокзала будут модернизированы Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году

Губернатор Власть и политика

В поселках Лебедь и Усть-Кинельский реконструируют канализацию

КИНЕЛЬ. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 278
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Благодаря нацпроекту "Экология" в этом году в Кинеле начнется реконструкция двух канализационных очистных систем. Об этом стало известно в четверг, 11 февраля, во время рабочей поездки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Кинель.

Работы будут проводиться сразу на двух объектах - в поселке Лебедь и в поселке городского типа Усть-Кинельский. Глава региона проверил готовность к началу работ в поселке Лебедь.

Сейчас в поселке почти 7 тыс. жилых домов, растет потребность в мощных инженерных коммуникациях, в том числе канализационных системах, которые построены более 40 лет назад и не справляются с растущей нагрузкой.

Решить вопрос поможет модернизация КОСов, которая будет проходить по нацпроекту "Экология", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, обновление очистных сооружений позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в объеме 2 952,03 тыс. куб. м ежегодно.

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алексей Трибус рассказал, что реконструкция подразумевает не только обновление существующих механизмов, но и строительство отстойников, дополнительного цеха фильтрации и очистки вод.

Глава Кинеля Владимир Чихирев доложил Дмитрию Азарову, что администрацией разработана проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ, сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика. Работы на объекте планируется начать в ближайшее время и завершить в 2022 году.

"Необходимо в марте завершить торги, чтобы в апреле приступить к работам, - поставил задачу глава региона. - Несмотря на то что срок производства работ - 18 месяцев, максимально ускоряйтесь, запараллеливайте процессы, чтобы ввести объект 1 сентября 2022 года".

Губернатор поручил Александру Чихиреву и руководству министерства энергетики и ЖКХ региона четко следить за сроком и качеством проведения работ на всех этапах.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28