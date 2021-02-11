В поселках Лебедь и Усть-Кинельский реконструируют канализацию

Благодаря нацпроекту "Экология" в этом году в Кинеле начнется реконструкция двух канализационных очистных систем. Об этом стало известно в четверг, 11 февраля, во время рабочей поездки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Кинель.

Работы будут проводиться сразу на двух объектах - в поселке Лебедь и в поселке городского типа Усть-Кинельский. Глава региона проверил готовность к началу работ в поселке Лебедь.

Сейчас в поселке почти 7 тыс. жилых домов, растет потребность в мощных инженерных коммуникациях, в том числе канализационных системах, которые построены более 40 лет назад и не справляются с растущей нагрузкой.

Решить вопрос поможет модернизация КОСов, которая будет проходить по нацпроекту "Экология", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, обновление очистных сооружений позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в объеме 2 952,03 тыс. куб. м ежегодно.

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алексей Трибус рассказал, что реконструкция подразумевает не только обновление существующих механизмов, но и строительство отстойников, дополнительного цеха фильтрации и очистки вод.

Глава Кинеля Владимир Чихирев доложил Дмитрию Азарову, что администрацией разработана проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ, сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика. Работы на объекте планируется начать в ближайшее время и завершить в 2022 году.

"Необходимо в марте завершить торги, чтобы в апреле приступить к работам, - поставил задачу глава региона. - Несмотря на то что срок производства работ - 18 месяцев, максимально ускоряйтесь, запараллеливайте процессы, чтобы ввести объект 1 сентября 2022 года".

Губернатор поручил Александру Чихиреву и руководству министерства энергетики и ЖКХ региона четко следить за сроком и качеством проведения работ на всех этапах.