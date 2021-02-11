Жители Самары смогут выбрать объекты для благоустройства через новую онлайн-платформу

В России создается платформа по голосованию за объекты благоустройства. Новый проект по формированию комфортной городской среды запускают Министерство строительства России и АНО "Диалог Регионы". Цель портала для голосования - максимально упросить участие граждан в жизни города, а также сделать так, чтобы общественные пространства отвечали потребностям всех групп населения.

На платформе соберут список территорий, благоустройство которых планируется в каждом регионе страны. Выбрать объект можно будет в течение месяца - с 26 апреля по 30 мая. Основываясь на результатах голосования, специалисты сформируют адреса общественных пространств на 2022 год.

"В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, превысила плановый показатель в 12% и составила 13,4%. Регионы активно работали по этому направлению, но нам важно централизовать процесс вовлечения, сделать его более доступным, особенно учитывая, что в этом году мы планируем достичь вовлеченности 15% граждан. Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей", - заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Голосование устроено максимально просто, регистрация проходит через Госуслуги, соцсети, а также иные сервисы, позволяющие идентифицировать граждан.

"Ключевые преимущества платформы - доступность голосования, понятный и прозрачный выбор территории, обмен данными с существующими региональными платформами. У нас будет привязка к тому месту, где вы зарегистрированы. То есть мы с вами из Москвы не сможем голосовать за Нижний Новгород или другие субъекты. Где люди живут, зарегистрированы, там и могут проголосовать", - сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Разработкой платформы и ее оператором выступит АНО "Диалог Регионы". Организация уже запустила в регионах страны Центры управления (ЦУР) и систему мониторинга сообщений в соцсетях "Инцидент Менеджмент".

"В 2020 году, с учетом всех ограничений, очень многие активности перешли в онлайн. И мы понимаем всю важность возложенной на нас задачи - вовлечение жителей в процесс отбора территорий на благоустройство тоже может и должен быть дистанционным. Поэтому запуск платформы, которая позволит наладить онлайн-сбор мнений по городской среде, - это ключевой для нас проект в этом году. Мы хотим сделать так, чтобы платформа стала единой базой знаний для всей страны. По сути, это будет архив, в котором можно будет посмотреть, что было сделано, что будет, как идет этот процесс", - рассказал генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский.

Что нужно знать о платформе для голосования:

Платформа едина для всей страны. Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов.

Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью портала Госуслуг, через соцсети либо по номеру телефона. Сделать свой выбор смогут все жители России в возрасте от 14 лет.

Cроки голосования едины - с 26 апреля по 30 мая.

Платформа доступна для всех, гарантирует прозрачный выбор территорий, а также обмен данных с существующими региональными платформами.

В настоящий момент идет наполнение платформы списком объектов благоустройства в муниципалитетах. Голосование стартует 26 апреля.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 года в России было благоустроено 11,8 тыс. общественных территорий. Кроме того, реализовано 168 проектов победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В 2020 году победителями стали сразу 160 проектов. На реализацию проектов в 2021 году выделено 10 млрд рублей - планируется благоустроить еще около 4 тыс. общественных территорий в стране.