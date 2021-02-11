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The Sun написал о смерти самарских школьниц

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Британский таблоид The Sun написал о смерти самарских школьниц.

При этом издание без какой-либо ссылки на источники утверждает, что девочки состояли в суицидальной группе, где им давали различные "задания". А родители школьниц якобы не догадывались об опасности, потому что думали, что группа посвящена Гарри Поттеру.

При этом источник Волга Ньюс утверждал, что в деле не усматривается следов так называемых групп смерти.

Напомним, трагедия произошла днем 9 февраля. Две 12-летние девочки упали с 16 этажа дома на ул. Киевской и погибли.

Позже СУ СК РФ по Самарской области начали проверку из-за неэтичных публикаций в СМИ, где сообщались личные данные детей, что запрещено законами РФ. Также СМИ сообщали якобы достоверные детали расследования, хотя следователи утверждали, что не давали никаких комментариев.

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