БК "Самара" победил в Ижевске

В четверг, 11 февраля, БК "Самара" одержал победу над клубом "Купол-Родники".

Пока хозяева втягивались в игру - "Самара" убежала вперед: 12:0 после четырех сыгранных минут. Неудержим был на старте матча Александр Винник, набравший за этот отрезок девять очков. И только в конце первой четверти ижевчане смогли чуть сократить отставание, но благодаря попаданию Даниила Аксенова наша команда завершила ее, имея "+10" (20:10).

А вторую открыла трехочковым Антона Глазунова и средним Артемса Бутянковса - уже "+15". Но к середине периода хозяева, попав четыре трехи подряд, отыграли половину разницы - 34:27. А к большому перерыву от былого преимущества самарцев, несмотря на точные атаки от Виктора Кашина, Владимира Пичкурова и Максима Дыбовского, остались лишь воспоминания - 41:39.

Три минуты без набранных очков - и "Купол-Родники" впервые в матче выходит вперед. "2+1" Артемса Бутянковса помогли сравнять счет, но к середине третьей четверти наша команда уступала 44:50. Треха от того же Бутянковса встряхнула самарцев - но нагнать соперника, не собиравшегося сбавлять оборотов, все никак не удавалось: 58:63 перед заключительной десятиминуткой.

Два подряд дальних попадания от Антона Глазунова, а затем и попадание Даниила Аксенова - за семь минут до финальной сирены соперники начали все с нуля: 67:67. Как и в дебюте, инициативу к рукам решили прибрать самарцы: трехминутный рывок 9:0 - и комфортный вроде бы задел на концовку. Но ижевчан и это нисколько не смутило: за 28 секунд до конца основного времени они сократили разницу до минимума - 81:80.

Но концовку наша команда провела образцово собранно, удержав лидерство, - 83:80. Следующий матч наша команда проведет 14 февраля в Москве против МБА.