Сетевое партнерство: СГЭУ и "IT- куб" подписали соглашение о сотрудничестве

Самарский государственный экономический университет входит в десятку лучших в рейтинге востребованности вузов России среди вузов сферы управления. Основной показатель - процент трудоустроенности выпускников. В СГЭУ он стопроцентный.

Чтобы добиться таких результатов, руководство вуза постоянно внедряет новые формы обучения, видя свою задачу в том, чтобы дать выпускникам не просто образование, но и навыки, действительно востребованные работодателем. У вуза более 1500 партнеров - это позволяет с первых курсов погружать студентов в атмосферу их будущей профессии. Важно, что сегодня в университете можно получить не только высшее, но и средне-специальное образование. СГЭУ готовит студентов СПО по трем специальностям: "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "Информационные системы (по отраслям)" и "Банковское дело".

"Учиться банковскому делу к нам приезжают ребята не только из Самарской области, но и из других регионов, - рассказала ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. - Мы сотрудничаем со "Сбербанком" и другими ведущими российскими банками. Они организуют свои площадки для практического обучения наших ребят, а потом с удовольствием берут их на работу, понимая, что наши выпускники обладают всеми необходимыми компетенциями для успешной профессиональной деятельности".

Отметим, что ребята, окончившие СПО СГЭУ, могут продолжить обучение в вузе уже на программах бакалавриата и специалитета, сдав лишь внутренние вступительные испытания.

9 февраля ректор СГЭУ Светлана Ашмарина подписала соглашение с учреждением дополнительного образования "IT-куб", который был создан в прошлом году благодаря национальному проекту "Образование", реализуемому по инициативе президента Владимира Путина.

Здесь есть все необходимое, чтобы погрузиться в мир самых новых и современных технологий. Преподаватели университета на себе испытали их разработки: при помощи VR-очков они прокатились на повозке по средневековому Кракову и собирали электрические цепи в виртуальной лаборатории.

Сотрудничество ведущего вуза региона и "IT-куба" открывает перед студентами и абитуриентами новые горизонты. Сетевое партнерство позволит сделать переход от школьного образования к среднему специальному, а затем и высшему максимально гибким.

В СГЭУ стараются готовить универсальных специалистов, а в 21 веке невозможно обойтись без IT-технологий. Именно поэтому вуз старается максимально расширить круг партнеров, способных дать его студентам дополнительные возможности, сформировать цифровые компетенции. "Сегодня все направления развития высшего и среднего специального образования формируются в коллаборации, взаимодействии, сетевом бизнес-партнерстве. Поэтому для нас это очень важный проект", - отметила Светлана Ашмарина.