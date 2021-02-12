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ПСБ более чем вдвое увеличил активы в инвестиционных продуктах

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 году группа ПСБ продемонстрировала двукратный рост активов в розничных инвестиционных продуктах - как в массовом клиентском сегменте, так и в сегменте Private Banking. Объем привлечения средств клиентов на брокерские счета и в продукты управляющей компании "Промсвязь" за год увеличился на 112%, а их доля в розничных пассивах достигла почти 10%. Количество активных клиентов увеличилось на 87%.

Наиболее популярны среди клиентов паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на которые приходится более половины (63%) от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте. Динамика фондового рынка в 2020 году сместила предпочтения розничных инвесторов в сторону акций - вложения в акции выросли в 3 раза, в облигации - более чем в 1,5 раза.

"Мы ожидаем, что доля инвестиционных продуктов в портфеле розничных клиентов продолжит расти. Интересу населения к инвестициям способствует устойчивая, начиная с марта 2020 года, позитивная динамика рынка, доступность биржевой инфраструктуры и налоговые стимулы государства. Мы видим потенциал для дальнейшего кратного увеличения активов в инвестиционных продуктах группы ПСБ. В перспективе этого года мы планируем дальнейшее развитие продуктовой линейки УК "Промсвязь" и функционала мобильного приложения "ПСБ Инвестиции", оптимизацию процесса оформления и облегчение доступа клиентов к экспертизе по фондовому рынку в цифровых каналах банка", - прокомментировал директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

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