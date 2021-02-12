Директора самарской СК "Монолит+" обвиняют в многомиллионном мошенничестве

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение бывшему директору строительной компании ООО "Монолит+" по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, директор строительной компании с 2014 по 2019 г. заключал с дольщиками договоры на строительство многоквартирного дома в пос. Петра Дубрава Волжского района. Всего было заключено 66 договоров на сумму более 190 млн рублей.

Чтобы создать видимость строительства, часть полученных средств обвиняемый направил на отдельные строительные работы, а остальные инвестиции (111 млн руб.) присвоил.

Сейчас на недостроенный объект и имущество наложили арест на сумму 83,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения.