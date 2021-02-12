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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самарской области разыграли 8 нефтяных участков на 960 млн рублей

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыграли восемь нефтяных участков. Претенденты на лоты увеличили их стоимость в 3,5 раза - до 961,4 млн рублей.

Фото: pikist.com

Самая большая борьба развернулась за Восточно-Первомайский участок недр в Алексеевском и Нефтегорском районах — участники подняли начальную цену в 47 раз. Победитель — АО "Самаранефтегаз" — предложил за него 118,25 млн рублей. На право освоения этой площадки претендовали ООО "ВолгаУралНефтегаз" и ООО "Регион-нефть" сызранских бизнесменов Тайдаковых, АО "Оренбургнефть" (как и "Самаранефтегаз", входит в ПАО "НК "Роснефть"). 

Конкуренцию вызвал и Телегинский участок в Красноармейском районе. Здесь тот же "Самаранефтегаз" увеличил цену в 35 раз и заплатит 59,8 млн рублей. Вместе с ним за лот боролись ООО "Восход", саратовское ООО "Прикаспийская газовая компания" (входит в Volga Gas), ООО "УДС нефть" (экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина), "Оренбургнефть", ООО "Матьяновский" (Удмуртия).

Вызвал ажиотаж аукцион на Глебовский участок (Красноармейский и Волжский районы) — участники подняли начальную цену почти в 21 раз. Лот достался "Самаранефтегазу", который готов выложить за него 319,7 млн рублей. На право разработки этой площадки также претендовали "Восход", "Прикаспийская газовая компания", "УДС нефть", "Оренбургнефть" и "Матьяновский".

За Больше-Толкайский участок в Похвистневском районе боролись ООО "ТНС-Развитие" (близкое к главе ОАО "Татнефть" Шафагату Тахаутдинову), ЗАО "Охтин-Ойл", ООО "ИНТЭК - Западная Сибирь" (депутата Югры Сергея Великого), "УДС нефть" и ООО МСК "ПромТехнологии" из Кротовки. Последнее и получило лот за 189,7 млн руб., что в 16,5 раза больше начальной цены. Совладельцем компании выступает Геннадий Фролов, которому принадлежат несколько организаций в Самарской области.

Крупнейший из выставленных участков — Жариновский, расположенный в Кинельском и Нефтегорском районах, — напротив, большого интереса не вызвал. За него боролись только "Самаранефтегаз" и  "Оренбургнефть". Победила самарская компания, которой право разработки досталось за 259,8 млн рублей.

Аукцион на Ямской участок недр в Камышлинском районе выиграло "ТНС-Развитие". Компания предложила за него 3,12 млн рублей. С ней конкурировало только ЗАО "Охтин-Ойл" из Татарстана.

Два участка — Сосновский-1 в Кинельском районе и Ищанский в Пестравском — достались единственным участникам аукционов за начальную цену. Первый получила "Прикаспийская газовая компания" (1,9 млн руб.), второй — ООО "УДС нефть" за 9 млн.

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