Банк "Открытие" разместил 5-летние облигации объемом 15 млрд рублей

12 февраля был успешно размещен выпуск облигаций банка "Открытие" серии БО-П07 сроком обращения пять лет с трехлетней офертой номинальным объемом 15 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску облигаций банка "Открытие" серии БО-П07 была закрыта 10 февраля. Благодаря активной работе в рамках премаркетинга - в частности, проведению вебинара для инвесторов на Московской бирже - спрос на облигации существенно превысил предложение, составив 23,5 млрд рублей. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с 10 млрд до 15 млрд рублей и дважды снизить ориентир по ставке купона до финального уровня 6,25% годовых. 12 февраля 2021 г. выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического кредитно-рейтингового агентства АКРА на уровне AA (RU).

"В терминах значения премии к кривой ОФЗ (КБД Московской биржи), которая на момент закрытия книги заявок составила 113 б.п., книга заявок была закрыта на более качественных условиях, чем состоявшиеся ранее размещения выпусков облигаций крупнейших российских банков первого эшелона. Это подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов качественных показателей и сильных сторон Группы "Открытие" и формирует принципиально новый подход к позиционированию долговых обязательств банка "Открытие" на публичном рынке", - прокомментировал сделку заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин.

Организаторами размещения облигаций банка "Открытие" выступили банк "Открытие", БК "Регион" и Московский кредитный банк.