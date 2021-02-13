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Футбол Спорт

Гендиректор "Крыльев" прокомментировал драку игроков клуба с футболистами "Бораца"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал инцидент в товарищеском матче против боснийского "Бораца", пишет rsport.ria.ru.

Напомним, что на 88 минуте на поле произошла массовая драка.

"Я нахожусь в Москве, поэтому ни свидетелей, ни участников не опрашивал. Я вообще стараюсь на такие вещи не обращать внимания. Понятно, что эмоции захлестнули, кто-то кому-то что-то сказал, и что тут комментировать? С тренером не обсуждал этот вопрос, не было времени, но теперь поинтересуюсь. Главное, что все живы, здоровы, без физических и эмоциональных травм", - сказал Калакуцкий по телефону.

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