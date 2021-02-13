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Баскетбол Спорт

Самарский баскетболист вызван на просмотр в национальную сборную

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В подмосковном Голиково стартовал просмотровый лагерь для кандидатов в национальную и молодежную (U23) сборные России по баскетболу 3×3. Среди участников сбора самарец Михаил Ермилов.

Для него это уже не первое приглашение в сборную: в январе Миша не только тренировался в Подмосковье, но и принял участие в серии товарищеских матчей в Сербии.

Нынешний сбор Подмосковье продлится до 16 февраля, а 17 его участники отправятся в Германию. Там они двумя командами с 19 по 22 февраля проведут серию спаррингов и официальный турнир с участием других сборных (Австрия, Бельгия, по две команды от Германии, Франции, Нидерландов).

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