Сызранцу предъявлено обвинение в краже со взломом

В полицию обратился житель Октябрьска, который рассказал, что из подсобного помещения одного из многоквартирных домов Сызрани похитили рабочий инвентарь. Действиями злоумышленника заявителю был причинен значительный ущерб.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. На двери подсобного помещения, где хранился инвентарь строителей, эксперт обнаружил и изъял следы взлома.

Оперативники выяснили, что в один из комиссионных магазинов города сдавался инструмент, по приметам схожий с похищенным. Установив личность и места возможного нахождения клиента ломбарда, полицейские задержали ранее судимого за вымогательство 38-летнего жителя Сызрани.

По версии следствия, мужчина знал, где хранятся инструменты, так как работал вместе с потерпевшим. В нерабочее время, взломав навесной замок обрезком трубы, задержанный похитил и реализовал инвентарь. Вырученные деньги потратил на покупку спиртного.

В настоящее время жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б" и "в" ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража сопряженная с незаконным проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд Самарской области для рассмотрения по существу.