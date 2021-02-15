16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд выберет меру пресечения начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских Из-за беспорядков в самарской колонии перед судом предстанут 16 заключенных В Приволжском районе мужчина украл у односельчанина забор Сызранцу предъявлено обвинение в краже со взломом В Красноярском районе задержаны браконьеры с косулей

Преступления Происшествия

В Приволжском районе мужчина украл у односельчанина забор

ПРИВОЛЖЬЕ. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Житель с. Екатериновка Самарской области обнаружил отсутствие забора на принадлежащем ему земельном участке и обратился за помощью в полицию.

Заявитель пояснил, что у него в собственности имеется земельный участок на окраине села, который до недавнего времени был огорожен забором из 10 чугунных труб и сети Рабица.

По указанному мужчиной адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр участка, в ходе которого обнаружили ямы по всему периметру и множество фрагментов следов обуви на свежевыпавшем снегу.

Эти следы вывели сотрудников полиции к частному дому, расположенному рядом с местом происшествия. 53-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина дал признательные показания и пояснил, что чугунные трубы соседа выкопал и продал случайному знакомому, а тот увез их в неизвестном направлении. Вырученные деньги задержанный потратил на личные нужды.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 ("Кража"). 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28