Банк "Открытие" и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер

12 февраля банк "Открытие" совместно с Фондом Хабенского провели закрытый благотворительный вечер "Пятница, двенадцатое" для партнеров и клиентов банка.

В мероприятии приняли участие клиенты банка, оказывающие финансовую поддержку Благотворительному Фонду Константина Хабенского. В программе вечера прозвучали рассказы писателя Александра Цыпкина.

"Банк "Открытие" и Фонд Хабенского - многолетние партнеры. Наш совместный проект "Бизнес с открытым сердцем" делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет нашим клиентам помогать подопечным Фонда всего в один клик в интернет-банке для бизнеса. Технологии, благотворительность и предпринимательство меняют мир вокруг нас, и мы рады возможности их объединить", - прокомментировала заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Благодаря таким надежным партнерам, как банк "Открытие", наш Фонд может с уверенностью планировать свою работу на будущее. Банк поддерживает не только оказание адресной помощи конкретным детям, но и важные системные проекты Фонда, которые помогают улучшить качество лечения и диагностики пациентов. Вместе с "Открытием" мы также реализуем и успешные медийные проекты, как, например, "Изотворительность", который был очень высоко оценен профессионалами в маркетинге. Мы рады, что наша дружба с банком "Открытие" позволяет нам нестандартно смотреть на социальные проекты и не бояться экспериментировать", - отметила директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.

В рамках программы "Бизнес с открытым сердцем" собрано уже более 23 миллионов рублей.