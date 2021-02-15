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Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" стал четвертым среди кредитных организаций по объему займов, выданных индивидуальным предпринимателям, говорится в исследовании сервиса brobank.ru.

По данным сервиса на 1 января 2021 года, объем кредитов, выданных банком ИП, составил 27,8 млрд рублей. За год этот показатель увеличился на 19,7%. При этом общий рост портфеля всех участников рейтинга - ТОП-50 банков по объему портфеля ИП - составил 18,3%.

В абсолютном выражении портфель займов ИП банка "Открытие" за год вырос на 4,6 млрд рублей. Этот результат стал третьим на рынке.

В исследовании говорится, что рейтинг опирается на остатки на профильных счетах, которые отображены в отчетности банков по Форме 101, публикуемой на сайте Банка России. Как указывают составители рейтинга, суммарная доля займов ИП его участников составляет 95,075% от всего рынка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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