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"Самара Космическая" покажет новый проект

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 февраля, в 11:00 в музейно-выставочном центре "Самара Космическая" состоится презентация нового проекта "Космические старты Самары".

Проект инициирован и разработан Общественной палатой Самарской области в рамках 170-летия Самарской губернии и 60-летия со дня первого полёта человека в космос. В рамках его пройдут встречи с известными самарцами. Итогами станут видеофильмы с участием выдающихся земляков, внесших неоценимый вклад в завоевание первенства в космической сфере.

8-минутные ролики будут записаны в интерьерах музея "Самара космическая", где каждый из героев ответит на 5–7 коротких вопросов об истории, развитии, перспективах космических полётов (в первую очередь, пилотируемых), о вкладе предприятий и жителей нашего региона в формирование закрепившегося бренда "Россия — лидер в космосе".

При этом каждый видеоролик будет содержать персональное поздравление жителей Самарской области с 170-летним юбилеем губернии.

Видеотрансляция мероприятия будет доступна по ссылке. Начало трансляции — в 11:00 (время самарское).

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