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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" обыграла МБА - 86:64

МОСКВА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три года подряд "Самара" неизменно обыгрывает МБА. И добилась в столице еще одной победы — 86:64.

За две минуты до завершения стартового периода Владимир Пичкуров положил свой третий трехочковый — и "Самара" повела, 15:11. Но концовку четверти лучше провели хозяева, успевшие вырваться вперед, 17:18. А в начале второй десятиминутки они оторвались куда заметнее — 21:27.

Впрочем, разгоняемые тем же Пичкуровым и Антоном Глазуновым гости ответили на это трехминутным ускорением 13:0, получив "+7". И хотя москвичи, придя в себя, провели несколько удачных атак, к большому перерыву лидером подошла наша команда — 40:35.

А сразу после отдыха она довела свое преимущество до 11 очков — 46:35. К середине третьего периода оно только выросло: 54:37 после данка Александра Винника и трехи Антона Глазунова. Даже сбавив после этого в нападении, самарцы сохранили по итогам четверти комфортный задел: 58:43. Еще какое-то время москвичи цеплялись за разницу в 15 очков, но рывок гостей 10:0 убил интригу: 75:51 после трехи Даниила Аксенова за шесть минут до финальной сирены. Оставалось лишь спокойно отыграть оставшиеся минуты — с чем наша команда без проблем справилась.

86:64 — уверенная победа "Самары".

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