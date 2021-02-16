На ремонт Обводной дороги в Волжском районе выделено более 267 млн рублей

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В 2021 г. областной минтранс намерен отремонтировать Обводную дорогу в Волжском районе на участке Нур-Спиридоновка км 0+000 – км 11+250. На эти цели из региональной казны выделено 267,6 млн рублей.