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Дорожное строительство Транспорт и связь

На ремонт Обводной дороги в Волжском районе выделено более 267 млн рублей

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 г. областной минтранс намерен отремонтировать Обводную дорогу в Волжском районе на участке Нур-Спиридоновка км 0+000 – км 11+250. На эти цели из региональной казны выделено 267,6 млн рублей.

Победитель торгов отремонтирует 11 км двухполосного участка, установит искусственные ограждения, более 100 дорожных знаков и около 300 сигнальных столбиков. Исполнить контракт необходимо до 1 октября 2021 г.

Разработкой проектной документации занималось ООО "РегионПроект" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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