На ремонт Обводной дороги в Волжском районе выделено более 267 млн рублей

В 2021 г. областной минтранс намерен отремонтировать Обводную дорогу в Волжском районе на участке Нур-Спиридоновка км 0+000 – км 11+250. На эти цели из региональной казны выделено 267,6 млн рублей.
Победитель торгов отремонтирует 11 км двухполосного участка, установит искусственные ограждения, более 100 дорожных знаков и около 300 сигнальных столбиков. Исполнить контракт необходимо до 1 октября 2021 г.
Разработкой проектной документации занималось ООО "РегионПроект" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".