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ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ расширяет возможности дистанционных каналов продаж и запускает сервис онлайн-заявок на рефинансирование ипотеки и покупку недвижимости на вторичном рынке. Предварительное одобрение ипотечного кредита клиент получает за несколько минут.

Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. В случае положительного решения клиент получает смс-уведомление. Посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз на этапе заключения сделки.

Сервисы доступны для новых клиентов банка при покупке недвижимости на вторичном рынке и для заемщиков, желающих рефинансировать аналогичный кредит на более выгодных условиях.

"Мы давно привыкли пользоваться удобными цифровыми приложениями в повседневной жизни начиная от заказа такси до покупки еды в интернете. Такой же уровень сервиса и возможности онлайн-обслуживания люди ожидают и при покупке жилья в ипотеку. Поэтому одной из приоритетных задач ПСБ является развитие цифровых каналов. Возможность дистанционного заполнения заявки на ипотеку в новостройке, по госпрограмме и на рефинансирование кредита на первичном рынке у нас реализована с прошлого года. Теперь мы расширили число цифровых ипотечных сервисов для своих заемщиков", — прокомментировал директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

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