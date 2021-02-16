16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Pizza-party по пятницам: ProfitRooms открывает круглосуточный коворкинг для работы в удовольствие Детский лагерь "Ракета" заинтересовал бизнесмена Замальдинова "Самара Арена" требует от ПСО "Казань" устранить недочеты при строительстве стадиона РФ планирует реализовать землю напротив Южного города Более 240 млн руб. выделено на ремонт дороги в Большечерниговском районе

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Pizza-party по пятницам: ProfitRooms открывает круглосуточный коворкинг для работы в удовольствие

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале апреля в Самаре откроется коворкинг сети ProfitRooms с панорамным видом на город. Это проект самарского предпринимателя Виталия Паймукова, основателя сети коворкингов "Аник". Создатели ProfitRooms сделали акцент на комфорте своих резидентов и формировании сообщества на базе коворкинга. ProfitRooms расположится в деловом центре Самары, в новом IT-парке "Monte Rosa" по адресу Московское шоссе 4 к.15.

Фото: предоставлено сетью коворкингов ProfitRooms

В чем Profit?

У основателя сети Виталия Паймукова 10 лет опыта в сфере коммерческой недвижимости. В 2011 году был открыт первый коворкинг эконом класса сети "Аник". Сейчас это сеть из 39 объектов в 7 городах России. По мере роста проекта стали появляться запросы уже не на отдельные рабочие места для предпринимателей, а на небольшие офисы, дополненные минимальными элементами сервиса: не нужно заказывать расходники, заниматься коммунальными счетами. Этот запрос переродился в офисы эконом-класса, которые "Аник" стал предоставлять наряду с классическим коворкингом. ProfitRooms же ориентирован на тех предпринимателей, которым важен комфорт и возможности для роста бизнеса. Это результат трансформации рынка от "коворкинг — место для работы" к "экосистеме для развития бизнеса".

В ProfitRooms пространство делится под потребности резидента. В коворкинге предусмотрено 17 мини-офисов, классический open space на 8 мест. Клиент вправе выбрать тот формат, который будет удобнее ему, — место в одном из офисов с другими резидентами или место в общей зоне. Для команды предусмотрены кабинеты на 4-6 человек.

Локация

Локацию для первого коворкинга сети выбирали, ориентируясь на уровень здания, транспортную развязку, инфраструктуру для резидентов. В итоге выбрали новый IT-парк "Monte Rosa", в котором предусмотрена ресторанная галерея, фитнес с бассейном, а также, что немаловажно, собственная парковка на 500 мест. Рядом с бизнес-центром расположится целый микрорайон со своим торговым центром, парком. В самом IT-парке не так много офисов с небольшой площадью. Самые маленькие из них начинаются от 50 кв.м, и их арендовали еще задолго до открытия. Площадок меньшего размера в IT-парке вообще нет. Проект ProfitRooms же ориентирован как раз на небольшие команды в 4-6 человек.

Офис как у Google

В сознании большинства коворкинг — это шумный open space, в котором сидит много народа из разных сфер и все мешают друг другу. ProfitRooms придерживается концепции офисной рассадки. На open space выделено всего 8 рабочих мест. Это отражает особенность самарского менталитета: сидеть небольшой группой в офисе комфортнее, чем находиться в большой открытой зоне. Особенность проекта заключается в том, что если в какой-то момент спрос на open space будет выше, чем ожидается, кабинеты будут переоборудованы под общее пространство. Но не беспорядочно, а по сферам деятельности резидентов, чтобы они не мешали друг другу и были в привычной обстановке "со своими".

Помимо этого, коворкинг имеет небольшие call room, где можно спокойно провести небольшой созвон в зуме или решить вопросы по телефону, не мешая остальным резидентам. Для переговоров с клиентами или мозговых штурмов можно воспользоваться переговорными комнатами. Они оборудованы флипчартом, LED-экраном, спикерфонами и веб-камерами.

Для отдыха резидентов предусмотрена лаунж-зона с комфортными диванчиками и столиками. Помимо этого, установлены PlayStation, чтобы провести перерыв за игрой с коллегами. Дополнительным бонусом станут бесплатные завтраки для резидентов коворкинга, а также безлимитные напитки — свежий зерновой кофе и чай.

Больше, чем офис

В коворкинге будет создано сообщество предпринимателей. Для этого запланированы еженедельные лекции и мероприятия, бесплатные для резидентов, с приглашенными известными представителями бизнеса и специалистами в своей отрасли. Основная цель мероприятий — нетворкинг между резидентами, чтобы они могли знакомиться, обмениваться своим опытом. Помимо этого, для резидентов анонсирована трекинговая система, которая подразумевает наставничество опытного предпринимателя.

В рамках этой программы ментор берет несколько предпринимателей и ставит с ними цели на неделю. После этого цель разбирается на конкретные задачи, которые помогут ее достижению. Задача наставника — помочь развитию бизнеса резидентов. Для этого проводятся менторские сессии с мозговыми штурмами, где разбираются ошибки и вносятся корректировки. Наставничество позволяет начинающим предпринимателям избежать ошибок и найти решения их задач. Ведь большинство ошибок на старте бизнеса являются типовыми, и ответы к ним уже есть. Трекинговая система представлена авторским курсом от создателей ProfitRooms.

Сколько стоит атмосфера?

При расчете затрат на офис люди обычно сравнивают "в лоб" аренду офиса и коворкинга. Самые крупные затраты чаще всего кроются в ежемесячных расходах.

При аренде офиса на предпринимателя возлагаются затраты по его оснащению. По сути, бизнесмен снимает пустую коробку, в которой нет ничего. Как туда завезти мебель, провести интернет — все эти вопросы предприниматель вынужден решать самостоятельно. В среднем при наличии собственной техники и минимальной мебели дополнительные закупки в офис обойдутся в 23 тыс. рублей. В эту сумму входят работа грузчиков, покупка недостающей мебели, а также брендирование пространства. Если же ничего своего нет, то стоимость оснащения офиса может обойтись в 300 тыс. рублей.

Помимо аренды, предпринимателю также нужно думать о ежемесячных расходах — оплата интернета, закупка расходников и продуктов, уборка, а также зарплата сотрудникам, которые следят за наличием всего необходимого в офисе. Это добавляет еще около 88 тыс. рублей ежемесячно.

Коворкинг решает ряд проблем, в том числе базовые офисные принадлежности в виде стола, стула, проведенного интернета. Помимо этого, в коворкинге присутствует лаунж-зона, переговорные комнаты. Также в стоимость аренды входит уборка, системный администратор, секретарь, принимающий корреспонденцию, офис-менеджер, который следит, чтобы на кухне всегда была вода, чай и кофе.

Годовое размещение команды из трех людей в коворкинге обойдется в 432 тыс. рублей. Офис на тот же период обойдется около 1,05 млн рублей. При учете оснащения цифра увеличивается до 1,3-1,4 млн рублей.

У ProfitRooms предусмотрен тестовый день посещения коворкинга, чтобы будущий резидент мог оценить инфраструктуру и атмосферу. Команды же могут воспользоваться тестовой неделей, по итогу которой решают, подходит ли им работа в коворкинге. Если нет — ProfitRooms готов вернуть деньги. Для резидентов, которым не нужно рабочее место ежедневно, есть разовый абонемент на посещение. Он обойдется в 900 рублей и предусматривает работу с 8:00 до 20:00.

Круглосуточный доступ в коворкинг предусмотрен при покупке тарифа "Profit PRO". Места в коворкинге можно забронировать по ссылке. По промокоду "ВОЛГАНЬЮС" 1 неделя аренды коворкинга в подарок.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28