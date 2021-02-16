Pizza-party по пятницам: ProfitRooms открывает круглосуточный коворкинг для работы в удовольствие

В начале апреля в Самаре откроется коворкинг сети ProfitRooms с панорамным видом на город. Это проект самарского предпринимателя Виталия Паймукова, основателя сети коворкингов "Аник". Создатели ProfitRooms сделали акцент на комфорте своих резидентов и формировании сообщества на базе коворкинга. ProfitRooms расположится в деловом центре Самары, в новом IT-парке "Monte Rosa" по адресу Московское шоссе 4 к.15.

В чем Profit?

У основателя сети Виталия Паймукова 10 лет опыта в сфере коммерческой недвижимости. В 2011 году был открыт первый коворкинг эконом класса сети "Аник". Сейчас это сеть из 39 объектов в 7 городах России. По мере роста проекта стали появляться запросы уже не на отдельные рабочие места для предпринимателей, а на небольшие офисы, дополненные минимальными элементами сервиса: не нужно заказывать расходники, заниматься коммунальными счетами. Этот запрос переродился в офисы эконом-класса, которые "Аник" стал предоставлять наряду с классическим коворкингом. ProfitRooms же ориентирован на тех предпринимателей, которым важен комфорт и возможности для роста бизнеса. Это результат трансформации рынка от "коворкинг — место для работы" к "экосистеме для развития бизнеса".

В ProfitRooms пространство делится под потребности резидента. В коворкинге предусмотрено 17 мини-офисов, классический open space на 8 мест. Клиент вправе выбрать тот формат, который будет удобнее ему, — место в одном из офисов с другими резидентами или место в общей зоне. Для команды предусмотрены кабинеты на 4-6 человек.

Локация

Локацию для первого коворкинга сети выбирали, ориентируясь на уровень здания, транспортную развязку, инфраструктуру для резидентов. В итоге выбрали новый IT-парк "Monte Rosa", в котором предусмотрена ресторанная галерея, фитнес с бассейном, а также, что немаловажно, собственная парковка на 500 мест. Рядом с бизнес-центром расположится целый микрорайон со своим торговым центром, парком. В самом IT-парке не так много офисов с небольшой площадью. Самые маленькие из них начинаются от 50 кв.м, и их арендовали еще задолго до открытия. Площадок меньшего размера в IT-парке вообще нет. Проект ProfitRooms же ориентирован как раз на небольшие команды в 4-6 человек.

Офис как у Google

В сознании большинства коворкинг — это шумный open space, в котором сидит много народа из разных сфер и все мешают друг другу. ProfitRooms придерживается концепции офисной рассадки. На open space выделено всего 8 рабочих мест. Это отражает особенность самарского менталитета: сидеть небольшой группой в офисе комфортнее, чем находиться в большой открытой зоне. Особенность проекта заключается в том, что если в какой-то момент спрос на open space будет выше, чем ожидается, кабинеты будут переоборудованы под общее пространство. Но не беспорядочно, а по сферам деятельности резидентов, чтобы они не мешали друг другу и были в привычной обстановке "со своими".

Помимо этого, коворкинг имеет небольшие call room, где можно спокойно провести небольшой созвон в зуме или решить вопросы по телефону, не мешая остальным резидентам. Для переговоров с клиентами или мозговых штурмов можно воспользоваться переговорными комнатами. Они оборудованы флипчартом, LED-экраном, спикерфонами и веб-камерами.

Для отдыха резидентов предусмотрена лаунж-зона с комфортными диванчиками и столиками. Помимо этого, установлены PlayStation, чтобы провести перерыв за игрой с коллегами. Дополнительным бонусом станут бесплатные завтраки для резидентов коворкинга, а также безлимитные напитки — свежий зерновой кофе и чай.

Больше, чем офис

В коворкинге будет создано сообщество предпринимателей. Для этого запланированы еженедельные лекции и мероприятия, бесплатные для резидентов, с приглашенными известными представителями бизнеса и специалистами в своей отрасли. Основная цель мероприятий — нетворкинг между резидентами, чтобы они могли знакомиться, обмениваться своим опытом. Помимо этого, для резидентов анонсирована трекинговая система, которая подразумевает наставничество опытного предпринимателя.

В рамках этой программы ментор берет несколько предпринимателей и ставит с ними цели на неделю. После этого цель разбирается на конкретные задачи, которые помогут ее достижению. Задача наставника — помочь развитию бизнеса резидентов. Для этого проводятся менторские сессии с мозговыми штурмами, где разбираются ошибки и вносятся корректировки. Наставничество позволяет начинающим предпринимателям избежать ошибок и найти решения их задач. Ведь большинство ошибок на старте бизнеса являются типовыми, и ответы к ним уже есть. Трекинговая система представлена авторским курсом от создателей ProfitRooms.

Сколько стоит атмосфера?

При расчете затрат на офис люди обычно сравнивают "в лоб" аренду офиса и коворкинга. Самые крупные затраты чаще всего кроются в ежемесячных расходах.

При аренде офиса на предпринимателя возлагаются затраты по его оснащению. По сути, бизнесмен снимает пустую коробку, в которой нет ничего. Как туда завезти мебель, провести интернет — все эти вопросы предприниматель вынужден решать самостоятельно. В среднем при наличии собственной техники и минимальной мебели дополнительные закупки в офис обойдутся в 23 тыс. рублей. В эту сумму входят работа грузчиков, покупка недостающей мебели, а также брендирование пространства. Если же ничего своего нет, то стоимость оснащения офиса может обойтись в 300 тыс. рублей.

Помимо аренды, предпринимателю также нужно думать о ежемесячных расходах — оплата интернета, закупка расходников и продуктов, уборка, а также зарплата сотрудникам, которые следят за наличием всего необходимого в офисе. Это добавляет еще около 88 тыс. рублей ежемесячно.

Коворкинг решает ряд проблем, в том числе базовые офисные принадлежности в виде стола, стула, проведенного интернета. Помимо этого, в коворкинге присутствует лаунж-зона, переговорные комнаты. Также в стоимость аренды входит уборка, системный администратор, секретарь, принимающий корреспонденцию, офис-менеджер, который следит, чтобы на кухне всегда была вода, чай и кофе.

Годовое размещение команды из трех людей в коворкинге обойдется в 432 тыс. рублей. Офис на тот же период обойдется около 1,05 млн рублей. При учете оснащения цифра увеличивается до 1,3-1,4 млн рублей.

У ProfitRooms предусмотрен тестовый день посещения коворкинга, чтобы будущий резидент мог оценить инфраструктуру и атмосферу. Команды же могут воспользоваться тестовой неделей, по итогу которой решают, подходит ли им работа в коворкинге. Если нет — ProfitRooms готов вернуть деньги. Для резидентов, которым не нужно рабочее место ежедневно, есть разовый абонемент на посещение. Он обойдется в 900 рублей и предусматривает работу с 8:00 до 20:00.

Круглосуточный доступ в коворкинг предусмотрен при покупке тарифа "Profit PRO". Места в коворкинге можно забронировать по ссылке. По промокоду "ВОЛГАНЬЮС" 1 неделя аренды коворкинга в подарок.