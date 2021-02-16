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ВТБ снижает комиссию на переводы с карты на карту за границу

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 февраля ВТБ снижает комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу — с 1,5 до 1% (для переводов на карты Visa и MasterCard).

"В апреле 2020 года ВТБ запустил услугу международных денежных переводов с карты на карту. С момента запуска сервиса клиенты ВТБ совершили переводы на сумму более 380 млн руб. В январе переводы за рубеж с карты на карту уже составили четверть от общего объема 2020 года. Мы видим повышенный интерес клиентов к данной услуге и активно работаем как над расширением списка стран, в которые можно осуществить перевод, так и над более выгодными условиями для клиентов. Логичным шагом стало снижение комиссии на трансграничные переводы до 1%", — заявил начальник управления "Переводы" департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

В настоящее время пользователи ВТБ Онлайн могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран, как СНГ, так и дальнего зарубежья. Максимальная сумма разового перевода с карты на карту в другие страны составляет 150 000 рублей. Комиссия за перевод для всех доступных стран — 1% от суммы операции, минимум 50 рублей.

Для большинства иностранных туристов границы нашей страны по-прежнему закрыты, однако по статистике эквайринговой сети ВТБ, в Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты. При этом приезжие, как и россияне, теперь все чаще выбирают банковскую карту для повседневных расчетов. Согласно статистике ВТБ, держатели иностранных банковских карт в начале 2021 года потратили в России 2,4 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Таким образом, после снижения трат иностранных граждан в 2020 году их активность возвращается к допандемийным значениям.

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