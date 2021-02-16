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Преступления Происшествия

В Самаре обнаружили хищение денег при строительстве детсада

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело о хищении средств, выделенных на строительство детсада.

По данным региональной прокуратуры, деньги выделяли по нацпроекту "Демография" на строительство здания детского сада на ул. Георгия Ратнера, 25. Однако в 2016-2018 гг. при выполнении муниципального контракта руководство подрядной организации включило в акты выполненных работ недостоверные сведения об укладке утеплителя кровли. В результате подрядчик необоснованно получил из бюджета 618 тыс. руб., которые затем были похищены.

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