АО "Самаранефтегаз" увеличило число участков добычи углеводородов

Дочернее общество компании "Роснефть" в результате недавних аукционных торгов приобрело лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на четырех участках, расположенных на юге Самарской области: Восточно-Первомайском, Глебовском, Жариновском и Телегинском. Их общая площадь — около 430 кв. км.

Приобретение новых участков недр для восполнения ресурсной базы в ключевых регионах России является важной частью корпоративной стратегии "Роснефть-2022", которая направлена, в частности, на обеспечение устойчивой добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Решение этой задачи имеет особенное значение для таких районов нефтедобычи, как Самарская область. Ведь Урало-Поволжье в структуре доказанных запасов нефти и газа занимает 16,3% (второе место после Западной Сибири). При этом Роснефть и ее дочерние компании имеют самые низкие издержки на поиск и разработку запасов углеводородов среди международных энергетических компаний.

Новые лицензионные участки, приобретенные АО "Самаранефтегаз", расположены рядом с нефтегазовыми месторождениями, которые давно эксплуатируются компанией на территориях Алексеевского, Нефтегорского, Красноармейского, Волжского и Кинельского районов Самарской области. Их освоение с помощью уже действующей инфраструктуры (транспортно-дорожная сеть, газо- и нефтепроводы, линии электропередачи) позволит компании существенно сократить свои затраты. Согласно геологическим оценкам потенциала новых участков, совокупные извлекаемые запасы нефти категорий А, В1 и В2 составляют более 1,5 млн т, а ресурсы этих участков превышают 5,4 млн т.

Для уточнения геологического строения и оптимизации размещения скважин на новых месторождениях запланированы сейсморазведочные 3D-работы с последующим использованием передовых технологий обработки и интерпретации сейсмических данных. Речь идет, например, об инновационных подходах к учету неоднородностей верхней части геологического разреза (для минимизации погрешности прогноза структур, содержащих углеводороды), а также о компьютерном моделировании волновых полей (для выбора оптимальных параметров полевых сейсмических наблюдений). Целью предприятия является достижение 95-процентной успешности комплекса геологоразведочных работ уже к 2022 году.

О высоком профессионализме коллектива компании "Самаранефтегаз" в применении передовых технологий разведки и добычи углеводородов свидетельствуют результаты 2020 года. Так, на Кельвейском лицензионном участке Шенталинского района Самарской области открыто Родинское месторождение с начальными извлекаемыми запасами нефти по категории С1+С2 2 млн т. При этом промышленный приток нефти на поисково-разведочной скважине данного месторождения составил более 50 кубометров в сутки. Ее бурение велось с широким использованием передовых сейсмических и геофизических методов.